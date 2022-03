Garimpeiros prometem trancar a BR163 em Moraes Almeida no Pará

BR163 será bloqueada na próxima sexta-feira, 11 de março de 2022 em Moraes Almeida. (Foto:Reprodução)

O manifesto é contra operações do Ibama e ICMBio na região.

As manifestações marcadas por garimpeiros denominados Grupo Independente do Alto Tapajós divulgaram nota nas redes sociais que a rodovia BR-163 será fechada para manifesto as 00h00min desta sexta-feira,11 de março de 2022 no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) município de Itaituba.

Organizadores protocolaram, nesta quarta-feira, (09), um ofício para as autoridades, comunicando a manifestação pacífica que será concentrada na saída do distrito (Moraes Almeida) sentido Itaituba.

Os manifestantes solicitaram apoio das autoridades policiais para garantir a segurança no local.

As manifestações para exigir que o Governo Federal cesse as operações contra os garimpeiros. Na pauta eles reivindicam um TAC entre o MPF (Ministério Público Federal) e Garimpeiros que segundo eles tem sido alvo de Injustiça diante da legislação atual.

Apenas veículos de passeio, ônibus de passageiros, cargas vivas, carga perecíveis, veículos oficiais, carros com material hospitalar e medicamentos serão liberados.

Jornal Folha do Progresso em 10/03/2022/07:48:39

