Governo do Pará anuncia data da prova de concurso da PMPA

Certame foi adiado por conta dos números de contaminação por coronavírus

Após os adiamentos por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a secretária de administração e planejamento do Pará, Hana Ghassan, anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), a data da realização da prova de multipla escolha da Polícia Militar do Pará: será no dia 6 de junho.

Uma etapa do concurso havia sido suspensa pelo juiz Luiz Otávio Oliveira Moreira, atendendo ao pedido da Defensoria Pública do Estado do Pará e do Ministério Público, mas liberada pelo Tribunal de Justiça do Pará e novamente suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

A prova do concurso da Polícia Militar estava marcada para o dia 14 de março para homens. No dia 7 de março, havia sido realizada a prova para pessoas do sexo feminino.

