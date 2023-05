Defesa de MC preso por bater com capacete em dançarina diz que ‘ele não teve intenção de agredir’

Dançarina espancada com golpes de capacete expõe cantor de funk ‘MC Anjinho — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cantor de funk passou por audiência de custódia e segue preso preventivamente. Dançarina levou pontos e ficou com marcas no corpo após ser agredida com capacete e cair no chão em uma rua de Belém.

A defesa do MC preso suspeito de bater com um capacete em uma dançarina em Belém alega que o cantor não teve intenção de agredir a mulher. A vítima precisou de atendimento médico e levou pontos após os golpes na cabeça. Ela conseguiu uma medida protetiva.

“Se provará que ele não teve a intenção de agredir”, informou o advogado Veloso De Carvalho, que vai encontrar o cantor hoje para elaboração da defesa.

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira que o caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e que o MC teve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia.

A violência ocorreu no último sábado (27), no bairro da Cabanagem, em Belém. A vítima foi agredida com diversas pancadas de capacete e caiu no chão. Câmeras flagraram a agressão e a jovem caindo – reveja no vídeo abaixo.

A defesa de Leonardo do Nascimento Fernandes, conhecido como “MC Anjinho”, informou ao g1 que ela caiu enquanto o cantor tentava afastar a jovem, que estaria tentando agredi-lo. “Ela ofendeu ele e na filmagem tentava agredi-lo. Afastou ela, e, infelizmente, estava com o capacete na mão”, alega Veloso.

Questionado pelo g1 sobre a existência de ao menos cinco processos contra o cantor por agressão contra mulher ou violência doméstica, incluindo o caso da dançarina, o advogado informou que seu cliente seria réu primário e que “os outros processos estão arquivados”.

Medida protetiva

Mesmo com a medida protetiva, a dançarina diz que ainda teme pela própria segurança. O cantor de funk e a dançarina Mel Danttas moram no mesmo bairro e a poucos quilômetros de distância. Mel conta que não pretende se mudar.

Como forma de tentar ficar mais segura, ela resolveu expor o que ocorreu nas redes sociais para que outras pessoas tenham conhecimento sobre o caso e que outras possíveis vítimas procurem a polícia.

Segundo a dançarina Mel Danttas, os dois já tinham “ficado”, mas atualmente mantinham relação de trabalho e amizade. O cantor teria ficado com ciúmes e se irritado pela recusa da vítima em retornar para casa com ele de moto.

“Eram apenas ficantes. Portanto, não há nenhuma violência doméstica”, alegou o advogado de MC Anjinho. O g1 procurou a polícia para detalhes sobre o inquérito e aguarda retorno.

Fonte: Valéria Martins e *Tayana Narcisa, g1 Pará — Belém / Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/16:10:41

