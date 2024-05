VÍDEO: Nasa divulga erupção no Sol mais potentes dos últimos anos

Sol teve a erupção mais potente dos últimos anos (Reprodução/X: @)

Um vídeo da erupção desta semana foi divulgada nas redes sociais da Nasa.

O Sol teve, nesta terça-feira (14), a maior erupção deste ciclo solar dias após o astro ser responsável pela tempestade geomagnética mais intensa em duas décadas. Um vídeo da erupção desta semana foi divulgada nas redes sociais da Nasa. Veja!

This one deserves a close up! 📸 Here’s another, multi-wavelength look at today’s X8.7-class solar flare, the most powerful of this solar cycle. pic.twitter.com/TxxGDNTXmF — NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024

A erupção acontece no lado oeste do Sol, que está em direção contrária à Terra. Por isso não se espera que o fenômeno cause consequências no planeta, como a tempestade solar na última semana, que causou fortes auroras boreais no Hemisfério Norte.

Erupções solares são classificadas, em ordem crescente, como de Classe A, B, C, M e X, e em uma escala de 1 a 9. A erupção em questão foi classificada como X 8.7. Esses fenômenos são grandes explosões no sol, e emitem partículas, luz e energia ao espaço em uma grande velocidade, segundo a Nasa. Outras duas explosões, classificadas como X1.7 e X1.2, ocorreram pouco antes da grande erupção.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...