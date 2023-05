Agricultor mata e enterra o próprio primo em cova rasa na zona rural de Altamira

(Foto:Reprodução) – O agricultor Itamir Carvalho dos Santos foi preso, nesta terça-feira (30), suspeito de matar a tiros e enterrar em cova rasa o próprio primo, identificado como Wanderson Ramos dos Santos, em Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde o último dia 5. O suspeito foi localizado após ação conjunta entre as polícias Civil e Militar.

Com ele, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, do tipo espingarda, além de munições. O crime teria sido motivado por uma rixa antiga entre os dois. Itamir deverá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

“Esse rapaz que estava desaparecido, na verdade, havia sido vítima de um homicídio e o autor havia escondido o corpo, enterrado o corpo na mesma localidade”, afirmou o tenente-coronel Mendes, da Polícia Militar.

O caso seguia como um mistério e os familiares não desconfiavam de ninguém, de acordo com informações apuradas pelo site Confirma Notícia.

Itamir foi encontrado na residência dele no travessão da Gameleira, área rural de Altamira, durante a madrugada. Após ser preso, ele teria confessado o crime e repassou o local exato onde matou e enterrou a vítima.

Corpo encontrado em cova

Ainda de acordo com informações do site Confirma Notícia, no dia do crime, vítima e suspeito teriam saído para caçar, Itamir já teria planejado tudo, acredita a polícia. O assassinato ocorreu no momento em que os dois estavam em uma área de mata. Wanderson foi morto a tiros.

O local onde a vítima foi encontrada fica a cerca de 44 km da sede do município. Com o apoio da polícia, Itamir retornou ao local do crime, onde o corpo foi desenterrado.

A cova tinha cerca de um metro de profundidade e fica próximo a um córrego. Segundo reportagem do Confirma Notícia, um dos vizinhos da vítima, que preferiu não se identificar, contou que foi o próprio suspeito quem teria avisado sobre o sumiço do primo.

O corpo de Wanderson foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar pelo exame de necropsia. Já o suspeito deve ser transferido para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu e deve responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/16:06:59

