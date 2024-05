PRF inaugura Unidade Operacional na BR-163, reforçando a segurança viária no oeste do Pará

(Foto: MBJ Formaturas & Eventos)- A nova base da PRF no KM 635 da BR 163, em Trairão/PA, amplia a fiscalização e a segurança em um dos principais eixos rodoviários do Brasil.

a manhã desta sexta-feira (17/05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reafirmou seu compromisso com a segurança viária ao inaugurar uma nova Unidade Operacional na BR-163, no Oeste do Pará. A cerimônia de inauguração contou com a participação do Diretor-Geral da PRF, inspetor Antônio Fernando Souza Oliveira, e do Superintendente da PRF no Pará, inspetor Haroldo Teixeira Silva, além dos chefes de delegacias da PRF e autoridades locais.

Esta rodovia é uma das mais importantes do país, funcionando como eixo de conexão entre o Centro-Oeste produtivo e os portos estratégicos do Norte, essenciais para a logística nacional e internacional. A segurança viária é uma prioridade nessa região, onde o intenso fluxo de veículos pesados e o dinamismo econômico apresentam desafios únicos para a gestão do trânsito e para a prevenção de acidentes. A atuação da PRF visa a preservar vidas e a manter a ordem nas estradas, oferecendo uma circulação mais segura para transportadores, passageiros e pedestres.

A presença constante da PRF na BR-163 é um fator determinante para a diminuição de ocorrências de trânsito e infrações, contribuindo para um ambiente rodoviário mais seguro. O trabalho da Unidade Operacional no quilômetro 635, situada na cidade de Trairão/PA, é essencial para a manutenção da fluidez do tráfego, garantindo também que o meio-ambiente seja respeitado, dada a relevância ecológica das áreas que a rodovia atravessa.

Com o início das atividades, a PRF intensifica suas ações de fiscalização e educação no trânsito, promovendo campanhas de conscientização e reforçando a sua capacidade de resposta a emergências e crimes. Este movimento estratégico amplia a percepção de segurança dos usuários das BR-163 (Santarém-Cuiabá) e BR-230 (Transamazônica), contribuindo para um tráfego mais harmonioso e diminuindo significativamente as taxas de acidentes e violência na região.

A inauguração da Unidade Operacional da PRF na BR 163 é um marco para a segurança viária no Oeste do Pará. Com essa ação, enfatizamos a importância da prevenção e controle para um trânsito mais seguro, reduzindo acidentes e salvando vidas. Essa iniciativa reforça o compromisso da PRF com o bem-estar e a proteção dos usuários da rodovia, assegurando uma viagem mais tranquila e segura para todos que percorrem este importante corredor logístico do país.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/05/2024/15:20:57

