Apple anuncia recurso que permite controlar iPhones e iPads com os olhos no iOS 18; VÍDEO

(Foto: Reprodução)- O recurso de rastreamento ocular, o Eye Tracking, é um recurso de acessibilidade para PcD.

A Apple anunciou nesta quarta-feira (15) uma grande novidade para o sistema operacional de seus iPhones e iPads: o Eye Tracking, um recurso de rastreamento ocular que permitirá aos usuários controlar seus dispositivos apenas com os olhos. A função de acessibilidade, que utiliza inteligência artificial (IA), busca facilitar o uso dos seus produtos para pessoas com deficiências físicas e estará disponível no iOS 18.

O Eye Tracking utiliza a câmera frontal do iPhone ou iPad para identificar os movimentos dos olhos do usuário. Através de aprendizado de máquina, o sistema interpreta esses movimentos e os traduz em comandos para navegar pelo sistema operacional, selecionar aplicativos e até mesmo digitar apenas com o olhar.A Apple garante que todos os dados utilizados para configurar e utilizar o Eye Tracking são armazenados de forma segura no dispositivo e não são compartilhados com a empresa. A funcionalidade estará disponível para todos os usuários de iPhone e iPad com iOS 18, sem a necessidade de acessórios ou hardware adicional.

Confira o vídeo de apresentação do Eye Tracking:

Agora será possível mexer em seu iPhone ou iPad através do movimento dos seus olhos, com a nova ferramenta do iOS 18. Leia mais: https://t.co/P539AzPE92 pic.twitter.com/LyLCFkWea6 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 16, 2024

Outros recursos de acessibilidade no iOSAlém do Eye Tracking, a Apple também anunciou outras novidades em acessibilidade para o iOS 18, que incluem:

Tátil musical: um novo recurso que utiliza o sistema de vibração do iPhone para “reproduzir toques, texturas e vibrações refinadas no áudio da música” em faixas suportadas no Apple Music. Essa função visa proporcionar uma experiência musical mais completa para pessoas com deficiência auditiva.

Redução de enjôo: um recurso que utiliza os sensores do iPhone ou iPad para reduzir o enjôo ao usar o dispositivo em um veículo em movimento. A função pode ser ativada ou desativada na central de controle.

Atalhos vocais: um novo recurso que permite aos usuários criar atalhos personalizados para iniciar ações no dispositivo utilizando comandos de voz específicos.

Ouvir fala atípica: um recurso que utiliza aprendizado de máquina para reconhecer padrões de fala em usuários com distúrbios que afetam a fala, como paralisia cerebral, ELA ou AVC.

Quando os novos recursos serão lançados?

A Apple ainda não divulgou a data oficial de lançamento do iOS 18, mas espera-se que os novos recursos de acessibilidade estejam disponíveis até o final do ano. Mais detalhes sobre o Eye Tracking e as outras novidades serão revelados durante a conferência WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), agendada para 10 de junho.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

