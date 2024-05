Novas tendências de profissões para você que ama animais!

(Foto: Reprodução/iStock-)- Explorando oportunidades de carreira para apaixonados por pets em um mundo em constante evolução.

Para os amantes dos animais, transformar essa paixão em uma carreira pode ser um sonho tornado realidade. Felizmente, o mercado de trabalho para profissionais dedicados ao cuidado e ao bem-estar animal está em expansão, oferecendo uma variedade de oportunidades para aqueles que desejam combinar sua vocação com sua profissão.

Este artigo explora algumas das tendências emergentes em profissões voltadas para animais, destacando como você pode se envolver nesse campo gratificante.

Como saber se eu tenho vocação para trabalhar com animais?

Trabalhar com animais exige mais do que apenas um amor por pets. É necessário ter paciência, empatia, habilidades de comunicação e, acima de tudo, um compromisso com o bem-estar animal. Se você se sente motivado por desafios e possui uma predisposição natural para cuidar dos outros, uma carreira envolvendo animais pode ser ideal para você.

Profissões em tendência

Babá para pet

Com o aumento do número de famílias considerando seus animais de estimação como membros da família, a demanda por babás de pets tem crescido exponencialmente. Essa profissão envolve cuidar dos animais na ausência de seus donos, garantindo que recebam amor, atenção e cuidados necessários.

Fotógrafo

A fotografia de animais é uma área que tem ganhado popularidade, com muitos donos de pets buscando capturar a beleza e a personalidade únicas de seus companheiros. Ser um fotógrafo especializado em pets requer um olhar criativo e a capacidade de trabalhar bem com animais, muitas vezes imprevisíveis.

Anfitrião de Pets

A hospedagem domiciliar para animais de estimação é uma alternativa aos tradicionais hotéis para pets, oferecendo um ambiente mais pessoal e acolhedor. Como anfitrião, você pode abrir sua casa para cuidar de animais enquanto seus donos estão viajando.

Adestrador

O adestramento é fundamental para a saúde mental e física dos pets, ajudando-os a viver harmoniosamente em ambientes humanos. Adestradores especializados são cada vez mais procurados para solucionar problemas comportamentais e ensinar truques.

Dog walker

Passeadores de cães proporcionam exercícios e estímulo mental necessários para o bem-estar dos cães, especialmente em áreas urbanas onde os donos podem ter agendas apertadas.

Groomer especialista em beleza animal

Groomers ou tosadores não apenas mantêm os pets limpos e bonitos, mas também atuam na prevenção de problemas de saúde ao identificar sinais de doenças de pele ou parasitas.

Especialista em reabilitação

Profissionais especializados na reabilitação de animais ajudam pets a se recuperarem de cirurgias, lesões ou doenças, utilizando técnicas como fisioterapia e hidroterapia.

Especialista em comportamento

Estes profissionais trabalham para entender e modificar comportamentos problemáticos em animais, utilizando métodos baseados na ciência do comportamento animal.

Biólogo ou veterinário

Para os interessados em aprofundar-se da saúde animal e desejo de contribuir para o tratamento e a prevenção de doenças, carreiras como biólogo ou veterinário são ideais.

Profissionais nesses campos têm a oportunidade de se especializar em uma ampla gama de áreas, abordando tanto a saúde individual dos animais quanto questões de saúde pública e conservação de espécies.

As profissões voltadas para o cuidado com animais estão se expandindo, refletindo uma mudança na maneira como valorizamos e cuidamos dos nossos companheiros não humanos.

Cada uma dessas carreiras oferece a oportunidade de fazer uma diferença significativa na vida dos animais de diferentes espécies, desde as mais simples até as mais exóticas como o cachorro vinagre (Bush Dog), caso optem por escolher biologia.

Histórias de pessoas que trabalham com essas profissões e seus resultados

Essas histórias foram feitas com base em uma matéria publicada no UOL, sobre os relatos e ganhos dos profissionais. Os valores podem ser melhor consultados pelos aplicativos em questão.

Sandra Moura – Anfitriã

Sandra tem 62 anos que se dedica ao cuidado de animais de estimação, especialmente cães, desde 2015. Residente em São Paulo; abriu as portas de sua casa para hospedar animais após se inspirar em uma reportagem sobre o tema. Utilizando o aplicativo da DogHero, Sandra oferece serviços para tutores a procura de hospedagem para seus pets.

Sandra teve uma carreira breve nessa área, pois optou por dedicar-se à criação de seus três filhos. Antes de trabalhar com animais, ela esteve envolvida na organização de bufês de café em eventos, onde ganhava em média R$ 2.000 por mês.

Hoje, Sandra consegue uma renda líquida média de R$ 6.000 por mês, hospedando de cinco a dez cães nos finais de semana e de 20 a 25 em feriados e férias escolares. Seu trabalho envolve cuidar dos animais em sua casa, proporcionando-lhes alimentação, exercícios, atenção e carinho durante a estadia.

O valor da diária cobrada por Sandra é de R$ 120, dos quais 25% são retidos pela plataforma DogHero.

Fernando Alvarenga – motorista de pet

Fernando Alvarenga é um profissional de 40 anos que, anteriormente, trabalhava como segurança do trabalho e ganhava entre R$ 3.000 e R$ 4.000 por mês. No entanto, pela pressão e estresse no trabalho, Fernando decidiu pedir demissão e buscar novas oportunidades.

Fernando encontrou uma maneira de unir suas paixões: dirigir e cuidar de animais de estimação. Começou a trabalhar como “motorista de pet”, oferecendo seus serviços de transporte através do aplicativo PetDriver. Ele realiza em média de 10 a 15 viagens por dia, levando cães para creches e retornando-os para casa, sem a presença dos tutores.

Ele também presta assistência em emergências e cuida para que os animais viajem com segurança. Além disso, seu serviço é adaptado para diferentes tipos de animais de estimação, incluindo gatos e pássaros.

Em média, Fernando Alvarenga tira entre R$ 3.200 e R$ 3.400 por mês como motorista de pet, proporcionando-lhe uma fonte estável de renda. Sua história demonstra como é possível encontrar satisfação profissional em novos caminhos, especialmente quando se alinham com nossos interesses e paixões pessoais.

Ao pensar em uma dessas profissões, é essencial buscar educação e treinamento adequados, que podem incluir cursos veterinários, workshops e estágios, para garantir que você esteja preparado para oferecer o melhor cuidado possível.

