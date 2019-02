Delação de Jorge Luz entrega Renan e Jader Barbalho

Matéria publicada no site da revista Veja destaca que delação deverá ser devastadora para o PMDB

Uma matéria publicada no site da revista Veja, na tarde desta terça-feira (01), destaca que “a delação do doleiro Jorge Luz e do filho, Bruno deverá ser devastadora para o PMDB”. Acusado de abastecer o partido, Luz entregou ao juiz Sergio Moro nesta terça (1º) uma série de extratos bancários com contas no exterior que foram usadas para pagamentos de propinas a caciques do partido, como Renan Calheiros e Jader Barbalho.

Segundo a matéria, os pagamentos foram feitos pela empreiteira Schain em troca de benefícios em contratos com a Petrobras.

Na contratação da plataforma V.10.000, em 2007, por exemplo, foram repassados 185 mil dólares aos dois (ver abaixo). O dinheiro também teria beneficiado o deputado Aníbal Gomes (PDMB-CE) e o funcionário da BR Distribuidora Sillas Oliva Filho.

Segundo os extratos de Jorge e Bruno Luz, só no contrato desta plataforma a Schain movimentou 3,5 milhões de dólares em propinas entre os anos de 2007 e 2008.

