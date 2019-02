Operação resgata 16 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Altamira, no PA

Trabalhadores estavam em duas fazendas do mesmo proprietário. Moraram em alojamentos de lona, sem água potável e sem banheiro.

Uma operação do grupo especial de fiscalização móvel resgatou nesta terça-feira (1º) 16 homens que trabalhavam em situação análoga à escravidão, em Altamira, sudoeste do Pará.

Os auditores-fiscais do Ministério do Trabalho, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Procuradoria do Trabalho e Advocacia da União, fizeram o primeiro flagrante em uma fazenda de cultivo de bananas, no distrito de Cachoeira da Serra.

Os quatro trabalhadores resgatados estavam sem registro. Há 100 quilômetros dali, mais 12 trabalhadores foram encontrados em outra propriedade do mesmo dono, também em situação de trabalho escravo, atuando na criação de gado.

Eles foram resgatados em situação ainda mais degradante, porque estavam alojados em barracos de lona, tomando água de um riacho e sem instalações sanitárias.

Os fiscais constataram que eles eram pagos a cada dois meses, mas o empregador vendia produtos para os empregados, gerando um endividamento que os deixava quase sem salário a receber.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

