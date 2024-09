Delegado é morto após ser baleado ao reagir a tentativa de assalto em São Paulo; VÍDEO

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã deste sábado (21) no bairro da Lapa, Zona Oeste. O criminoso, chegou em uma motocicleta e abordou a vítima, que era delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Câmeras de segurança registraram o momento do assalto e a troca de tiros que resultou na morte do delegado.

Um delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) morreu na manhã deste sábado (21) ao reagir a uma tentativa de assalto na Rua Caio Craco, no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. O delegado, de 59 anos, estava acompanhado de sua esposa, que também é policial, quando foram abordados por um criminoso em uma motocicleta, que anunciou o roubo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a troca de tiros, o delegado foi atingido e, apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, não resistiu aos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento da tentativa de assalto e a troca de tiros que resultou na morte do delegado.

A SSP lamentou a morte do delegado, que tinha 35 anos de carreira, e expressou solidariedade à família e amigos da vítima em uma nota oficial. O criminoso responsável pelo assalto foi preso e, de acordo com levantamentos nos bancos criminais, ele já havia sido preso em flagrante quatro vezes por crimes de roubos patrimoniais com uso de arma de fogo. Além disso, o assaltante tinha sido condenado no ano passado e cumpria medida cautelar em liberdade.

O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e segue sob investigação pelo DEIC para esclarecer todos os detalhes da ocorrência e confirmar as circunstâncias que levaram à morte do delegado.

