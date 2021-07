Delegado Federal Eguchi é um dos investigados na operação “Mapinguari” e é afastado da PF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado concederia uma entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (14), às 16h. Mas logo após o comunicado do MPF, a assessoria do servidor cancelou o encontro. Um posicionamento deve ser publicado em breve. Acompanhe!

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou que Eguchi é o servidor afastado das funções: “O MPF considera graves os fatos relatados pela PF, que ‘indicam que o investigado tem se valido de sua função na Polícia Federal para alcançar fins ilícitos e ilegítimos, havendo ele se apropriado, de maneira pouco republicana, do aparelho estatal para privilegiar interesses próprios’. Para o MPF, o afastamento do delegado era necessário até para evitar que ele tente interferir nas investigações”, dizia um comunicado

No começo da operação Mapinguari, policiais já localizaram muito dinheiro em espécie e de várias moedas diferentes Polícia Federal investiga próprio servidor por vazamento de informações sobre operações no Pará

Um dos mandados de busca e apreensão da operação “Mapinguari”, da Polícia Federal, foi cumprido na casa do delegado federal Everaldo Eguchi. Ele foi candidato nas últimas eleições para prefeito de Belém e ficou em segundo lugar. A assessoria de imprensa do delegado confirmou o caso e deve emitir uma nota ou convocar uma coletiva ao longo do dia.

