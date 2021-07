Enade 2021: Inep confirma aplicação do exame em novembro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

* Com informações do MEC

Após a inscrição dos coordenadores, os estudantes concluintes habilitados para o Enade 2021 deverão preencher o cadastro no período de 19 de julho a 13 de novembro. O participante que precisar de atendimento especializado e/ ou tratamento pelo nome social pode solicitar entre 30 de agosto e 3 de setembro, no Sistema Enade.

Por meio do desempenho dos participantes nas provas, o Enade 2021 avaliará cursos de 30 áreas de graduação , sendo eles: de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design, educação física , filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação no grau acadêmico bacharelado.

