Delegado paraense é preso por tentar se aproveitar de empresário em Palmas (TO) durante liberação de caminhão

Clovis César Reis Bueno foi autuado em flagrante pela prática do crime de concussão, estando à disposição do Poder Judiciário –– Foto: Reprodução / Agência Tocantins

Delegado paraense que exigiu dinheiro de empresário de Palmas para liberar um caminhão apreendido no Pará é preso no TO

Ação que resultou na prisão do delegado Clovis César Reis Bueno foi coordenada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Tocantins.

Encontra-se preso na cidade de Paraíso do Tocantins e à disposição do Poder Judiciário, um delegado da Polícia Civil do Pará, investigado pela prática do crime de concussão, que consiste em obter vantagem indevida. A vítima é um empresário de Palmas que procurou a Polícia Civil do Tocantins nesta segunda-feira, 6, para registrar a ocorrência.

A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Tocantins iniciou os levantamentos visando identificar a autoria do crime, chegando ao policial civil que exerce o cargo de delegado de Polícia no Estado do Pará.

Conforme apurado, o suspeito exigiu da vítima o valor de R$ 15 mil reais para liberar um caminhão que foi apreendido em Santana do Araguaia (PA). “Após a negociação, que foi gravada pela vítima, o autor recebeu o valor de R$ 7,5 mil em espécie. Assim que recebeu o dinheiro, o autor contratou um serviço de motorista particular para levá-lo até à balsa em Caseara. No trajeto, com apoio da Polícia Militar, o veículo onde o autor estava foi interceptado”, informou a diretora de Inteligência da PC-TO, delegada Luciana Midlej.

Juntamente com ele foram apreendidos R$ 8.670,00 em espécie, uma pistola PT 845, calibre 45, de propriedade particular, uma pistola Glock G17, da Polícia Civil do Pará, e várias munições de diversos calibres.

“A ação exitosa da prisão do suspeito é resultado da atuação honesta e integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar, no combate ao crime organizado”, destacou o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Major Adsson Acácio Pimentel.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido à Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, onde foi autuado pela prática do crime de concussão, estando à disposição do Poder Judiciário.

