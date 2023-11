900 kg de cocaína são apreendidos em navio que saiu do Pará

(Foto>Reprodução) – Ações conjuntas resultaram na apreensão de 2,5 toneladas de cocaína no Porto de Vitória e em um navio que saiu do Pará. Veja os detalhes!

a informação foi confirmada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino.

O Brasil testemunhou recentemente duas importantes apreensões de drogas, enfraquecendo organizações criminosas envolvidas no tráfico de entorpecentes.

As operações realizadas pela Polícia Federal em cooperação com a Receita Federal e, em outra instância, em conjunto com a Marinha da França, resultaram na interceptação de 2,5 toneladas de cocaína, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino.

A primeira apreensão ocorreu no Porto de Vitória, no Espírito Santo, onde a PF encontrou aproximadamente 1,6 toneladas de cocaína

Em uma segunda operação, a Polícia Federal uniu forças com parceiros internacionais, incluindo a Marinha da França, para interceptar 900 kg de cocaína em um navio que saiu do Pará.

Veja a postagem de Flávio Dino no X (antigo Twitter):

Mais duas importantes apreensões de drogas, enfraquecendo organizações criminosas que atuam no Brasil. Na primeira, aproximadamente 1,6 toneladas de cocaína foram encontradas no Porto de Vitória, Espírito Santo, em uma ação da Polícia Federal com a Receita Federal.

Na outra… pic.twitter.com/rpjPDjsnGO — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 6, 2023

Fonte: DOL/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/18:03:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...