Delegado revela detalhes sobre morte de Valdir Lanza; presa atraiu vítima para encontro

(Foto: TV Nativa) – Na manhã de hoje, quinta-feira (02), o delegado Thiago Marques Berger, da delegacia municipal de Alta Floresta cedeu entrevista coletiva a imprensa, na ocasião relatou detalhes do crime que vitimou Valdir Lanza de Moura, 55 anos, que estava desaparecido desde o dia 06 de janeiro em Alta Floresta.

Ontem, quarta-feira (01), o seu corpo foi localizado em uma área de mata na rodovia BR-163, no distrito de Cachoeira da Serra/PA.

Conforme o delegado, os presos Humberto Marques e Amanda Teixeira já tinham intenção de praticar roubos de caminhonetes e ouro em Alta Floresta, tanto que são responsáveis por uma tentativa de roubo ocorrida no início deste ano em uma residência no setor J, onde a vítima reagiu e conseguiu evitar o crime.

Como o roubo não se consumou, eles criaram um grupo para articular outros crimes no município. Neste grupo eles monitoravam casas de outras possíveis vítimas, um dos alvos teria sido um outro garimpeiro, mas este crime também não se consumou, conforme revelou o delegado.

A partir de então focaram as atenções em Valdir Lanza. “O senhor Valdir Lanza era um indivíduo que tinha apreço pela vida noturna, tinha uma vida boemia, se relacionava com outras mulheres, uma destas mulheres que ele se relacionou é a suspeita Amanda. Tivemos a informação que eles estiveram juntos no natal aqui em Alta Floresta e almoçaram em um restaurante”, disse o delegado.

A partir de então Amanda, ciente que Valdir usava joias de ouro, cordões, pulseiras e tinha uma caminhonete de alto valor, repassou as informações para Humberto Marques, que seria seu atual namorado. “Eles em conluio com o suspeito Maurício organizaram a prática deste crime”, pontuou.

Ao que foi investigado, a suspeita Amanda, atraiu Valdir para um encontro amoroso e enquanto estavam dentro do veículo namorando, os suspeitos Maurício e Humberto chegaram ao local e acabaram raptando a vítima.

O delegado Thiago Berger acrescentou que os suspeitos seguiram com a caminhonete da vítima para o Pará, onde o veículo seria vendido. Mas, com a repercussão do caso e sabendo que seria difícil revender a caminhonete, eles a abandonaram em Novo Progresso.

A investigação aponta que durante o trajeto, a vítima que estava amarrada na parte de trás do veículo, reconheceu os envolvidos, teria feito ameaças e com isso decidiram praticar o homicídio.

As joias que Valdir usava foram derretidas e vendidas em Sinop. Humberto Eduardo Marques, 27 anos de Amanda Teixeira de 36 anos e Maurício Campos, 18 anos estão presos. (Com informações de Arão Leite – TV Nativa).

