Corpo que pode ser do empresário desaparecido Valdir Lanza é encontrado, em Cachoeira da Serra (PA)

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta quarta-feira (01) foi localizado um corpo em avançado estado de decomposição em Cachoeira da Serra (PA).

A Polícia Militar, através do comando regional de Peixoto de Azevedo, informou que pode se tratar do corpo do empresário de Alta Floresta, desaparecido desde o dia 06 de janeiro, Valdir Lanza.

O corpo em decomposição foi encontrado às margens da rodovia no km 90, próximo ao restaurante do Léo.

A vítima estava com as mãos amarradas com corda e com duas perfuração no tórax, possivelmente oriundas de disparo de arma de fogo.

De imediato foi acionada a Polícia Civil De Castelo dos Sonhos sob o comando do Delegado Marcelo Diniz.

De acordo com algumas características a polícia civil constatou que o corpo poderia se tratar do empresário Valdir Lanza de Moura.

O delegado Marcelo Diniz, de Castelo de Sonhos entrou em contato com o delegado Thiago, de Alta Floresta, que confirmou que o empresário estava usando as mesmas vestimentas.

O corpo foi levado para Castelo de Sonhos para os procedimentos cabíveis.

Suspeito preso em Sinop

Na semana passada, dia 25, um dos suspeitos do sequestro do produtor rural, foi preso em Sinop.

A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) de Sinop e Policiais Civis de Alta Floresta.

O acusado de ser sequestrador e um jovem de 18 anos foram presos e uma mulher foi detida. Eles estavam em uma residência no bairro Buritis em Sinop.

Uma moto Honda XRE que estavam casa foi recuperada. O veículo foi roubado no município de Alta Floresta e usado na fuga.

Na casa foram encontrados celulares, capuz – que pode ter sido usado no crime – droga, balanças de precisão, luva e caderno de anotação.

Ao ser interrogado, o suspeito permaneceu em silêncio e não confessou o crime e nem onde estaria o corpo. (Com informações do Nortão Online/Angela Fogaça).

