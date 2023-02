Irmãos são eletrocutados enquanto trabalhavam na construção de uma laje, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Informações preliminares dão conta de que um dos homens caiu da laje ao receber a descarga elétrica, o outro ficou nos altos da edificação. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção dos corpos. (Com informações do O Liberal).

A tragédia aconteceu na passagem Joana D’arc, entre a Segunda de Queluz e Bom Jesus II, no bairro do Guamá, em Belém.

You May Also Like