Dentista de Novo Progresso é preso acusado de estupro de vulnerável

Um dentista, foi preso nesta segunda-feira 4 de outubro de 2021, acusado de estupro de vulnerável, em Novo Progresso.

Ele é acusado de cometer o crime em uma menina de 13 anos.

A Policia Militar foi acionada por volta das 11h00mn desta segunda-feira (04/09) pelos funcionários da clínica, a pedido da mãe na criança para se deslocarem até a clínica na avenida Jamanxim. Chegando na clínica Sorriso Odonto, a menor de 13 anos relatou para os policiais que o Médico (Odontologista) Dr Elizandro Pandolfo , estava passando a mão em sua parte intima. De imediato os policiais deram voz de prisão ao infrator e o conduziram para Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Foi dado conhecimento ao Conselho Tutelar.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

