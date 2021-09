Promotoria notifica envolvidos para em 10 dias explicar sobre nepotismo na prefeitura de Novo Progresso

Prefeito e Vice-prefeito na posse a primeira dama na Secretária de Administração na prefeitura de Novo Progresso -PA- (foto:Ilustrativa Reprodução Prefeitura)

A Promotoria de Novo Progresso recebeu denúncia de prática de nepotismo na Prefeitura.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça Titular da Comarca de Novo Progresso, Gustavo de Queiroz Zenaide, expediu oficio para prefeitura, visando apurar suposta denúncia de nepotismo na Prefeitura.

*Nepotismo Cruzado em Novo Progresso- Gelson Dill da Super poderes para esposa a 1ª primeira-dama

A denúncia da prática de nepotismo foi feita pelo Jornal Folha do Progresso e gerou Noticia de Fato através do SIMP nº 001251-181/2021 no MPPA.

As pessoas envolvidas já foram inclusive notificadas, por meio de ofício, com prazo de 10 dias caso queiram se manifestar.

1ª Promotoria de Justiça de Novo Progresso

28/09/2021 –VALDEMAR D. F. GOULART

27/09/2021 – CLAUDILÉIA DOS SANTOS

27/09/2021 –MARCONI PETROLINI DE LIMA

27/09/2021 –GELSON LUIZ DILL

27/09/2021 –ERASMO BRIZOLA GOULART

27/09/2021 –VALÉRIA BRIZOLA GOULART

