Agricultor de 70 anos é encontrado morto com golpe de Machado na cabeça dentro de casa na zona rural de Novo Progresso

Raimundo Ferreira Mota de 70 anos, trabalhador rural, com a propriedade localizada as margens da rodovia BR -163, distante 50 km da cidade de Novo Progresso, foi assassinado a golpes de machado, em uma rede, o caso foi nesta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. (sem mais detalhes)

