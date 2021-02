Denuncia de furto acaba em prisão de arma artesanal em Novo Progresso

A arma apreendia usava calibre 22 (Foto:Jailson Rosa) – A polícia militar do PPD foi acionada através de um cidadão, na tarde do dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, o qual informou que teria sido vítima de furto, e sabia onde o suspeito estaria com o pertence furtado, sendo uma tralha de montaria.

Os polícias militares se deslocaram ao local informado pela vítima, em uma propriedade rural, a aproximadamente 35 quilômetros distante da Comunidade de Alvorada da Amazônia, neste município. Com a chegada da guarnição da polícia militar, o suspeito identificado como “Leudivan Rieiro”, se embrenhou na área de pastagem, jogando a tralha montaria o qual a vítima informou ser o dono, e ainda jogou uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre .22, de fabricação artesanal.

Os policiais militares realizam buscas no local, porém o suspeito do furto “Leudivan” conseguiu fugir do local.

Em Seguida a policia militar apresentou na Delegacia de Polícia Civil, a arma de fogo e a tralha de montaria, para as devidas medidas legais e cabíveis.

Segundo informações da polícia civil de Novo Progresso, será instaurado um procedimento policial e o suspeito responderá pela pratica dos crimes, inclusive para prestar esclarecimentos sobre a arma de fogo apreendida, que estava com o suspeito.

Reportagem: Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso

Foto: Jailson Rosa

