Motorista morre após colidir com árvore em Itaituba, no Pará

Carlos Alberto Martins da Silva Junior, de 46 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos (Foto:Richardson Vieira Portal-Giro)

Um motorista morreu após colidir com uma árvore na noite desta terça-feira (16) em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Martins da Silva Júnior, de 46 anos. O acidente ocorreu por volta das 21h40 de terça-feira (16), na avenida Marechal Rondon, no bairro Boa Esperança.

Conforme informações do Portal Giro, o condutor seguia em alta velocidade pela via, quando perdeu o controle do veículo no momento em uma curva. O carro seguia no sentido do centro do município.

Inicialmente, Carlos Alberto foi retirado de dentro do carro por outros motoristas que passavam no local. A vítima estava inconsciente e era a única ocupante do veículo.

Vídeos divulgados via redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas registraram o momento em que o veículo, um Renault Duster, entrou em chamas após a colisão. O carro ficou totalmente destruído. Já a árvore atingida teve parte das raízes arrancadas do solo por conta do forte impacto da colisão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas.

Carlos Alberto chegou a ser socorrido por uma equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Itaituba (HMI). Segundo a unidade hospitalar, a vítima sofreu politraumatismo.

Fonte:Redação Integrada

17.02.21 14h06

