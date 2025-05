Dependência excessiva do celular pode virar transtorno

Foto: Reprodução | Descubra como o uso excessivo de smartphones afeta a saúde mental e social, e aprenda estratégias para moderar o uso e melhorar a qualidade de vida.

Nove em cada dez brasileiros têm acesso à telefonia móvel, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados no mês passado. Ainda conforme a Anatel, o Brasil encerrou o ano de 2024 com 236,4 milhões de celulares em uso. O número evidencia que há mais celulares do que gente no Brasil, levando em consideração que são 212,5 milhões de pessoas no país, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao mesmo tempo em que conecta milhões de pessoas, ajuda a solucionar problemas, garante praticidade e encurta distâncias, especialistas alertam que o celular também pode ser um vício e causar dependência. Inclusive, atualmente há um transtorno denominado nomofobia, que de maneira geral, refere-se ao medo ou ansiedade pela falta de uso do aparelho celular. O vício no dispositivo afeta a saúde, inclusive a psicológica.

A psicóloga clínica Joelma Martins alerta para os principais sinais de dependência ao smartphone, sendo importante considerar a relevância emocional que esses aparelhos têm na vida das pessoas. É preciso ficar alerta a sinais como utilizar o smartphone logo ao acordar, checar o aparelho a todo instante (independentemente do local, companhia ou atividade) e trocar qualquer programação social ou familiar para utilizar o smartphone. “Os sintomas podem até parecer algo comum, mas a intensidade e constância indicam um adoecimento”.

Martins explica que o uso excessivo do smartphone afeta tanto a saúde, como a qualidade de vida, “uma vez que piora a qualidade de sono, reduz a capacidade de concentração no mundo ao nosso redor, empobrece os relacionamentos afetivos, cria maus hábitos e aumenta o desânimo”. As estratégias que podem ser úteis para reduzir o uso excessivo do smartphone incluem aprender a utilizá-lo com moderação, monitorando o tempo de uso do aparelho.

Também deve ser limitado o manuseio do dispositivo antes de dormir. “É trocar de hábito. Em vez do celular, ler um livro antes de dormir”, recomenda Joelma Martins. “O uso excessivo de smartphone afeta a interação social dos seres humanos e, portanto, nossos relacionamentos requerem mais disposição para acontecer. Para o cérebro, é mais gratificante apertar a mão de 10 pessoas do que interagir online com mais de cem pessoas”.

Vale o alerta também para responsáveis de crianças e adolescentes, pois os jovens não possuem maturidade para entender os problemas que smartphones podem trazer. “No caso de criança e adolescente, é mais sério devido o hábito afetar a construção cognitiva, que inclui a comunicação, concentração, memória e afetividade. Além de comprometer a percepção da realidade da vida”, informa.

Joelma Martins ressalta que o uso excessivo de telas tem feito muitas pessoas se tornarem mais ansiosas e depressivas, porque cada vez mais as redes sociais dão um prazer imediato em internautas de diferentes idades. “Você verifica que hoje todo mundo tem muita pressa para tudo. Claro que a gente não pode demonizar o uso, mas precisamos saber usar com moderação”, salienta.

“Eu percebo que, enquanto profissional da área da saúde, é urgente ter uma mudança de comportamento. Como é que a gente muda se todo mundo tem o mesmo hábito? É preciso um esforço para valorizar mais os relacionamentos, como a gente fazia antigamente, que era conversar mais com as pessoas, de interagir, ter hobbies, ler livros e fazer atividades ao ar livre. São vários hábitos que precisamos retomar para termos qualidade de vida. Hoje, no ritmo que está, eu vejo cada vez mais uma sociedade adoecida”.

Redução

Tempo no celular

Dicas para Diminuir o Uso do Celular:

1. Definir horários específicos:

Dedique momentos específicos do dia para usar o celular, como durante o trabalho ou em momentos de lazer.

2. Desativar notificações:

3. Substituir o uso por atividades offline:

Troque o uso do celular por atividades como ler, praticar exercícios, conversar com amigos ou fazer um hobby.

4. Usar aplicativos de controle de tempo:

Utilize aplicativos para definir limites de uso diários e receber alertas.

5. Criar zonas livres de celular:

Defina áreas e momentos em que o celular não é usado, como durante as refeições ou antes de dormir.

6. Evitar o celular à noite:

Evite usar o celular antes de dormir para melhorar a qualidade do sono.

7. Conscientizar-se sobre o uso:

Acompanhe quanto tempo usa o celular e o que faz no aparelho, para identificar padrões e metas de redução.

8. Buscar apoio:

Se sentir que o uso do celular está prejudicando sua vida, considere buscar apoio profissional.

9. Utilizar aplicativos de gerenciamento de tempo:

Alguns aparelhos e aplicativos, como o Google Chrome, oferecem recursos para limitar o uso e gerenciar o tempo em diversas plataformas.

10. Desinstalar aplicativos desnecessários

