Atriz do SBT morre aos 11 anos após sofrer 12 paradas cardíacas

Atriz mirim não resistiu ao tumor cerebral | Reprodução

Artista do SBT e da Netflix teve morte cerebral após diagnóstico tardio de tumor no cérebro.

Millena Brandão, atriz mirim de 11 anos conhecida por papéis na novela A Infância de Romeu e Julieta (SBT) e na série Sintonia (Netflix), morreu nesta sexta-feira (2), em São Paulo, após ser diagnosticada com um tumor cerebral de 5 cm. A causa oficial foi morte encefálica, confirmada às 16h55 pela equipe do Hospital Geral de Grajaú.

A jovem havia sido internada no dia 23 de abril com fortes dores de cabeça e no corpo. Inicialmente, os médicos suspeitaram de dengue, mas com a piora do quadro e novos exames, identificaram o tumor.

O agravamento da condição levou a várias paradas cardiorrespiratórias. No total, Millena sofreu 12 paradas, sendo sete apenas durante uma tentativa de transferência para o Hospital das Clínicas.

De acordo com a mãe, Thays Brandão, a demora no diagnóstico e na transferência para uma unidade com estrutura neurológica adequada prejudicou o atendimento da filha.

Thays afirmou que Millena ficou internada em um quarto comum, mesmo com necessidade de UTI, por falta de vagas. “A gente não quer acreditar que isso está acontecendo”, disse, emocionada, ao Primeiro Impacto.

Além da carreira na televisão, Millena era modelo e influenciadora digital, com mais de 140 mil seguidores. Ela também participou de campanhas publicitárias e era considerada uma promessa artística em ascensão.

