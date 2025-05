Sintepp decide desobedecer Justiça e mantém greve de professores em Marabá

(Foto: Reprodução) – De acordo com o sindicato, não houve notificação oficial da decisão judicial. Uma mesa de negociação entre representantes do Sintepp e a Prefeitura está agendada para a próxima segunda-feira (5), no gabinete do prefeito na Sevop

Mesmo após decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que determinou a suspensão da greve, professores da rede municipal de Marabá, sudeste do Pará, continuam o movimento iniciado em 29 de abril. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) informou, em publicação nas redes sociais, que a paralisação só será avaliada em assembleia da categoria.

De acordo com o sindicato, não houve notificação oficial da decisão judicial. Uma mesa de negociação entre representantes do Sintepp e a Prefeitura está agendada para a próxima segunda-feira (5), na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop). Após a reunião, os professores se reunirão em assembleia para definir os próximos passos.

Sindicato pode ser multado

A suspensão da greve foi determinada em caráter liminar pelo desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Na decisão, o magistrado destacou que a paralisação ocorreu durante tratativas ainda em andamento e que a continuidade pode comprometer o calendário escolar. Foi estipulada multa diária de R$ 3 mil, limitada a R$ 50 mil, em caso de descumprimento.

A pauta da categoria inclui recomposição salarial e reajustes no vale-alimentação. A administração municipal sinalizou que uma proposta sobre os pontos reivindicados será apresentada na reunião de segunda-feira.

Prefeito se manifesta nas redes sociais

Por meio de publicações em suas redes sociais, o prefeito Toni Cunha afirmou já ter concedido reajuste de 7% aos servidores de nível médio e ampliado o valor do auxílio-alimentação para R$ 650. O gestor informou ainda que reajustes nos plantões dos servidores da saúde foram concedidos após mais de uma década, de forma espontânea.

Em relação ao magistério, destacou que promoções verticais e horizontais foram aplicadas no início do ano, também de forma voluntária. Segundo o prefeito, parte da atuação do Sintepp teria caráter político, com suposta omissão de informações e orientação incorreta aos professores. Ele reforçou que os pontos dos profissionais em greve não serão restituídos e que não haverá anúncio de reajuste enquanto o movimento persistir.

Toni Cunha também afirmou que a decisão judicial que classificou a greve como ilegal será cumprida integralmente, e que o retorno integral às atividades é condição para qualquer avanço nas negociações com o sindicato.

Fonte: Redação – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2025/09:38:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...