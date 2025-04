Depoimento: padrasto preso por morte de enteada diz que chamou filho e adolescentes para ‘dar susto’ em família

Da esquerda à direita: Gustavo Benedito Junior Lara de Santana, de 18 anos, e Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos — Foto: Divulgação

Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos, disse que chamou o filho, de 18 anos, e outros dois colegas do filho para ir até a casa da companheira. A adolescente foi encontrada morta com as mãos e pés amarrados.

Em depoimento à Polícia Civil, Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos, suspeito de envolvimento no assassinato da adolescente Heloysa Maria de Alencastro Souza, de 16 anos, disse que tinha intenção de ‘dar um susto’ na companheira dele, mãe da vítima (assista acima).

Em conversa com o delegado Guilherme Bertolli, Benedito confirmou que chamou o filho Gustavo Benedito Junior Lara de Santana, de 18 anos, e outros dois adolescentes, amigos de escola filho, para ir até a casa da companheira, na noite de terça-feira (22).

Ele ainda disse que não combinou nada com os outros envolvidos e afirmou que eles iriam até o local apenas para conversar com as vítimas.

Heloysa foi encontrada com as mãos e pés amarrados dentro de um poço, no Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, na noite de terça-feira (22). A princípio, a família acreditava que se tratava de um roubo seguido de sequestro, mas tudo não passou de uma simulação, segundo a polícia.

Veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre caso de adolescente encontrada morta dentro de poço em Cuiabá

Benedito mantinha um relacionamento com a mãe de Heloysa. O casal vivia junto há cerca de quatro meses. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

Os peritos apontaram que a vítima foi vítima de estrangulamento com um cabo USB, além de ter sofrido diversas lesões pelo corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio, roubo majorado e corrupção de menores.

Como o crime aconteceu?

Adolescente é sequestrada e encontrada morta em poço; padrasto e jovem são presos

De acordo com a Polícia Civil, o crime teve início no começo da noite de terça-feira (22), quando Benedito foi até a casa da namorada, acompanhado de Gustavo e dos outros dois adolescentes. Heloysa foi assassinada dentro da casa, antes da chegada da mãe e com o padrasto ainda presente no local. A perícia apontou que a adolescente sofreu múltiplas lesões pelo corpo, mas a causa da morte foi asfixia por estrangulamento, com um cabo de celular (USB).

Após o crime, o padrasto saiu da casa para atender um chamado de trabalho. Algumas horas depois, a mãe da vítima chegou em casa acompanhada de uma amiga. Gustavo estava com o rosto coberto e, por isso, não foi reconhecido.

As duas mulheres foram levadas para um quarto e a mãe não viu que a filha já estava morta. A princípio, a família acreditava que se tratava de um roubo seguido de sequestro.

O delegado Guilherme Bertolli informou que a mãe também era alvo dos criminosos e que só não morreu porque chegou ao local tempo depois da invasão.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/16:26:36

