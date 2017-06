Depois de quebrar o pescoço espirrando, mulher sofre lesão ao gargalhar

Quando se fraturou em 2012, Monique estava com um bebê recém-nascido. Sua recuperação demorou três meses, durante dos quais ela precisou ficar com o pescoço imobilizado.

Depois de quebrar o pescoço com um forte espirro, a australiana Monique Jeffrey, da cidade de Melbourne, se lesionou novamente. Mas, dessa vez, a lesão — no mesmo lugar — aconteceu após uma gargalhada. Ao rir de uma piada, ela sentiu o pescoço travar e foi socorrida imediatamente.

