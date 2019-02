Derivados do cupuaçu e açaí são destaques em festival promovido por assentamento em Santarém

Festival tem apoio da Superintendência do Incra e será realizado sábado e domingo (28 e 29), na comunidade de Santa Maria.

O Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Eixo Forte, localizado no município de Santarém (PA), realizará o sétimo festival com foco na produção neste ano. A comunidade Santa Maria sedia, nos dias 28 e 29 de outubro, a oitava edição do Festival do Cupuçaí, no qual serão comercializados derivados do cupuaçu e açaí – frutas cultivadas na própria comunidade -, como doces, sorvetes, tortas, licores e bombons. Em relação ao açaí, durante o festival, também haverá a venda em litro e porções menores.

A abertura do evento será neste sábado, 28 de outubro, às 19 horas. Haverá uma cerimônia religiosa, a inauguração da quadra da comunidade e apresentações de grupos de dança da comunidade e da área urbana de Santarém. No domingo, as atividades iniciam às 9 horas e encerram às 17 horas. Nos dois dias, os comunitários irão atender o público durante o horário de almoço, com a venda de refeições, dentre as quais, à base de galinha caipira.

Segundo Adailson Pereira da Mota, presidente da associação de Santa Maria, o festival gera renda para a comunidade e incentiva a produção do cupuaçu e do açaí. “Os comunitários, ao longo de todo o ano, se empenham na realização do festival. Desde a colheita do cupuaçu, no período de abril e maio, e do açaí, que já começa a dar frutos no início de setembro, até a definição das programações e o preparo dos produtos que serão vendidos”, destaca o líder comunitário.

As 50 famílias residentes na comunidade esperam atrair este ano um público de duas mil pessoas ao Festival do Cupuçaí.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apoia o evento por meio do serviço de assistência técnica e extensão rural que é prestado no assentamento Eixo Forte e executado pela Consulte, empresa contratada pelo órgão. Ela atua no suporte aos comunitários para a divulgação e a capacitação por meio de cursos relacionados à produção dos derivados, ao manejo, à higienização dos alimentos e recepção de pessoas, com enfoque no turismo.

COMO CHEGAR A SANTA MARIA: O acesso à comunidade se dá pela rodovia engenheiro Fernando Guilhon, ramal Maria José, que é a segunda entrada à esquerda depois da ponte do Juá, sentido aeroporto. A comunidade fica a 12 quilômetros do centro de Santarém. Há na entrada do ramal e da comunidade faixas anunciando o festival.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

28/10

19h – Cerimônia religiosa;

19h30 – Composição da mesa e pronunciamento das autoridades;

20h – Apresentação da Rainha 2017;

20h30 – Apresentação de danças;

22h – Seresta com música ao vivo;

29/10

9h – Abertura das barracas com venda de produtos;

12h – Venda de almoço. Prato principal: galinha caipira;

14h – Música ao vivo;

15h – Bond da Maricota Show;

17h – Bingão do CupuÇaí;

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Incra

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...