Descarga elétrica de raio mata uma adolescente e outra é levada ao hospital de Belterra (PA)

Quantidade de descargas elétricas assustou os moradores de Belterra, no Pará (imagem meramente ilustrativa) — Foto: Fábio Campos/Arquivo Pessoal

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (23) em meio a um temporal na comunidade Maguary.

Duas adolescentes foram vítimas de descarga elétrica de raio na tarde desta quarta-feira (23) na zona rural do município de Belterra, oeste do Pará. Uma menina de 12 anos, identificada como Jaqueline Pedroso de Freitas morreu na hora e outra de 17 anos, Carla Jarliane Sobral Paz foi levada com vida ao hospital municipal.

De acordo com o diretor do hospital municipal de Belterra, Caio Ramon, as informações repassadas por familiares das vítimas aos socorristas que fizeram o resgate da adolescente de 17 anos na comunidade Maguary, as adolescentes seguiam para a escola quando aconteceu a descarga elétrica. Chovia forte na comunidade.

“As informações que recebemos dos socorristas são de que a adolescente de 14 anos recebeu os primeiros socorros de um irmão. Quando a nossa equipe chegou ao local encontrou uma das meninas em óbito e outra com os sinais vitais presentes, mas fracos. Ela foi levada de ambulância para o hospital e recebe o atendimento de dois médicos”, contou o diretor do hospital, Caio Ramon.

Informações de comunitários, que circulam em grupos de mensagens dão conta de que a adolescente de 12 anos estaria encostada em um esteio por onde passa energia elétrica. O raio acertou o esteio e a menina recebeu a descarga elétrica. Já a adolescente de 14 anos, que estava perto do esteio foi atingida com menos intensidade, mesmo assim, apresentou sangramento nos ouvidos e nariz, e chegou a ficar desacordada. (Com informações do Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/18:23:55

