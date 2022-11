Homem é suspeito de matar funcionário por engano ao tentar atirar em animal, no Pará

Caso ocorreu em Ipixuna do Pará, no sudeste do Pará. — Foto:Reprodução

Patrão disse que atirou ao ver “olho de paca” em meio a folhas. Após ouvir grito, viu que era funcionário. Armas foram apreendidas no local da caçada, em Ipixuna do Pará.

Um homem é suspeito de matar um funcionário acidentalmente com um tiro de espingarda durante uma caçada em Ipixuna do Pará, no sudeste do estado. A Polícia Militar (PM) confirmou o caso nesta quarta-feira (23).

A morte ocorreu na noite de segunda-feira (21), na comunidade Água Boa, Zona Rural do município e foi comunicada à polícia pelo suspeito, que foi à delegacia acompanhado de um advogado. Procurada pelo g1 nesta quarta, a Polícia Civil (PC) não confirmou se ele foi detido.

Segundo o depoimento do suspeito, ele saiu para caçar com um funcionário. Os dois se separaram após chegar ao local combinado.

Ele disse que, enquanto caçava, ouviu um barulho nas folhas. “Focou a lanterna e viu o olho de uma paca, atirou e no mesmo instante ouviu um grito”, descreveu o boletim de ocorrência.

Ao focar novamente a lanterna, viu o funcionário caído no chão. O homem saiu para buscar ajuda e, quando retornou, acompanhado do irmão, encontrou o funcionário já sem vida. A vítima estava sem documentos no momento e o corpo foi recolhido para devida identificação.

Segundo a PM, “as duas armas usadas na caça foram encontradas no local dos fatos e o autor do disparo compareceu à Delegacia de Polícia Civil”. O g1 pediu à Polícia Militar e à Polícia Civil mais detalhes das circunstâncias da morte, dos envolvidos e sobre a caça na região, mas não obteve retorno.(Com informações do g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022

