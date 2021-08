Descaso continua com falta de atendimento médico no Hospital Municipal de Novo Progresso

Sem médicos em número suficiente, pacientes procuram Hospital de Novo Progresso e ficam sem atendimento.

Paciente com dedo do pé quebrado em acidente, teve que ser atendida por enfermeiro. (Foto: Via WhatsApp)

Pacientes que buscaram atendimento no Hospital Municipal de Novo Progresso, encontraram dificuldades nesta segunda-feira (16). Morada denunciou a falta de médicos na unidade e relatou que a orientação era buscar assistência em outros locais.

Paciente teve que desembolsar R$ 4.250,00, postou comprovante do pagamento.

Vejam:

Denuncia

A moradora (pediu para não ser identificada), precisou de atendimento na tarde desta segunda-feira 16 de agosto de 2021, foi atendida por enfermeiros por volta das 15h00mn, com dedo do pé machucado e não foi atendida por médicos. Conforme a denúncia ela teve o dedo quebrado e foi aberto e costurado por enfermeiro, e teve complicação. A denuncia ainda relata que neste tempo – mais de três horas- não teve atendimento médico, não fui atendida por médico eu quebrei meu dedo, senti dor voltei meia noite no hospital, ai tinha um senhor lá, parecia médico, mas sumiu, ai pedi para enfermeira aplicar um injeção para dor, só assim consegui dormir, relatou a paciente.

Nesta terça-feira (17/08) com muita dor e o dedo quebrado teve que procurar uma clínica particular, e desembolsar a importância de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) para fazer a cirurgia. “A gente faz tudo, quando precisa não tem, agora ter que desembolsar R$ 4.250,00 nesta crise”, comentou a paciente”.

Vejam a postagem:

Prefeitura

O Jornal Folha do Progresso tentou contato com a direção do Hospital Municipal o qual respondeu que a paciente foi atendida e não mencionou mais nada, entramos em contato com a secretária de saúde, mas sem sucesso, não respondeu a solicitação. Em contato com secretário de Governo Denis Macedo , informou ao Jornal Folha do Progresso que no Hospital tem três médicos; Dr. Márcio, doutora Kátia e Dr. Juraci e especialistas que iniciaram seus atendimentos no município, não aprofundou no assunto.

