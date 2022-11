Novo Progresso- Manifestantes entram em confronto com a PM ao tentar desobstruir rodovia em Alvorada da Amazônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Três viaturas com policiais militares seguiram para a comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), para desobstruir a rodovia (BR-163) fechada por manifestantes Bolsonaristas, ao chegaram no local houve confronto. Os manifestantes não aceitaram a PM, querem que a PRF venha até eles para negociar, PM não, argumentam.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador Helder Barbalho anunciou que “o Estado do Pará vai agir para desbloquear as estradas e garantir o direito de ir e vir. O Estado usará de todos os recursos ao seu alcance para garantir a lei e a ordem”.

Um grupo de manifestantes entrou em confronto com policiais militares nas manifestações em protesto a favor do Presidente Jair Bolsonaro, derrota na eleição deste ano.

