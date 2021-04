Prefeito de Novo Progresso beneficia esposa com gratificações e exclui funcionários da folha do mês de dezembro de 2020

(Foto:Reprodução Facebook) – Após eleição de 2020 foi anunciado oficialmente pelo prefeito Gelson Dill (MDB) o governo de transição formado por pessoas de sua confiança incluindo a servidora municipal e esposa Claudiléia dos Santos.

Em janeiro de 2021 o prefeito assinou Decreto 003/2021 com poderes de comissão Especial com o objetivo de proceder ao levantamento e análise das Despesas do Exercício anterior.

veja abaixo;

DECRETA: – Art. 1º Fica criada Comissão Especial com o objetivo de proceder ao levantamento e análise as despesas do Exercício Anterior –

O decreto foi, para fins de se adotar e propor medidas destinadas ao saneamento das pendências, reservando-se as atividades administrativas e os serviços públicos municipais, a esposa Claudiléia dos Santos foi a nº1 da lista para coordenar a comissão.

Art. 2° A comissão especial será composta pelos seguintes membros, com auxílio dos respectivos assessores:

I – Secretária Municipal de Administração;(CLAUDILÉIA DOS SANTOS)

II – Secretária Municipal de Economia e Finanças; (VALÉRA MAGALHÃES)

III – Procurador Geral do Município; (EDSON CRUZ)

Em meio a euforia e/ou de ter tomado o poder, Gelson Dill usou de falsas informações nas redes sociais para difamar a ex-gestão a qual fez parte.

Gelson ignorou dinheiro na conta da prefeitura e atrasou inclusive os salários dos servidores da saúde diante a pandemia, foi necessária uma mobilização da classe para pressionar o alcaide a pagar o salário de dezembro 2020. Sempre alegando dificuldade financeira, o prefeito criou uma nova folha e pagou a seu critério, não respeitou a Folha de Pagamento empenhada como restos a pagar, hora apurada no Governo de Transição.

Sob pressão aos poucos foi pagando a folha, chegou a impor limites de R$ 7 mil para receber.

O Jornal Folha do Progresso foi procurado por trabalhadores que reclamam a falta de pagamento -FORAM EXCLUIDOS DA FOLHA – do exercício anterior.

Outros trabalhadores que tinham gratificação, receberam somente o salário.

Em busca no Portal da Transparecia do município de Novo Progresso encontramos a folha de pagamento com resto a pagar e o que chamou atenção foi o salário da atual secretária de Administração a primeira dama Sr(a) Claudiléia dos Santos – hoje comanda a pasta da Administração – recebeu o valor que ultrapassou os R$ 7 mil reais com 100% de compensação.

“Fica claro o benefício direto para a cônjuge que teve benefícios para este salário com 100% das regalias constitucionais, por conta do cofre público do município de Novo Progresso”.

Claudiléia é concursada desde 2009, em outra função , no governo qual o marido foi vice-prefeito ocupou cargo comissionado onde o salário deveria ser R$ 3,600 (três mil e seiscentos reais) no entanto recebeu R$ 7.920,00(sete mil novecentos e vinte reais) mensalmente do cofre publico da prefeitura de Novo Progresso.

O Jornal Folha do Progresso procurou o ex-prefeito Ubiraci Soares(PL) , disse que sempre apoiou o vice-prefeito Gelson Dill e que suas solicitações sempre foram pautadas na legalidade, mesmo sabendo da imoralidade, o ato foi a pedido, disse.

Folha de Pagamento de Dezembro

Claudiléia foi a chefe da transição e da comissão especial para fazer o levantamento das despesas do exercício anterior, ao tirar trabalhadores da folha ficou claro que foi a critério próprio, tipo excluiu os sem defesa. – Fugiu da regra e pagou uma nova folha , feita a dedo por eles, sem critério ou seja pagou para quem bem interessou- causa própria -.

Gelson Dill (MDB) agiu como um Juiz, mas sem critérios, criou leis próprias e pagou como quis, usou de cunho e tirou os opositores aqueles que publicamente se declararam contra a sua eleição, agiu por conta sem apurar atos de irresponsabilidade na gestão do prefeito ao qual fazia parte.

Esquece Dill que a remuneração do trabalhador é direito estabelecido em Constituição Federal. O Mdebista mostra que administra o município com mágoa e rancor perseguindo os que se oponha ao seu governo.

