Descontrolado,deputado xinga e enfrenta policiais para evitar apreensão de trator em Rodovia do Pará;Vídeo

(Foto:Reprodução) – Descontrolado, deputado aliado de Helder Barbalho xinga e enfrenta policiais para evitar apreensão de trator em Rodovia do Pará (veja o vídeo abaixo)

Eraldo Pimenta, acusou a equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual de estar cobrando propina na região

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o deputado estadual Eraldo Pimenta (MDB-PA), reagindo agressivamente ao ter seu trator apreendido pela Polícia Militar (PM) de Santarém, município localizado do oeste do Pará. Segundo os policiais, uma criança estaria dirigindo o veículo, em plena Rodovia PA-370, que liga Santarém à Uruará.

Nas imagens, é possível ver o deputado enfurecido e totalmente descontrolado, se utilizando de palavrões e desafiando os militares. Após alguns minutos de negociação, o trator foi liberado.

Veja o vídeo

Durante uma entrevista a uma rádio, na manhã desta quarta-feira, 22, o deputado Eraldo Pimenta, acusou a equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual – (PRE), de estar cobrando propina na região e disse que iria levar essa situação ao conhecimento do governador Helder Barbalho (MDB-PA).

“Esse cidadão, sargento Silva, da PRE, na realidade o trabalho que ele fez nos últimos dias foi aterrorizar os moradores da região na PA-370”.

O deputado também fez uma outra denúncia ainda mais grave.

“Se ficar desse jeito, se a gente deixar a coisa se multiplicar, isso aqui vai virar, na realidade, um local fácil de arrecadação. Eu já comecei essa denúncia e tem muita gente que não tem coragem de fazer isso. Realmente chegou a um ponto que saiu do limite. Já pedi pro Coronel para baixar aqui a Corregedoria, faça uma pesquisa. Pode até olhar nos grupos de zap. Alguns já comentando o assunto: R$400,00 a R$600,00 reais de cobrança indevida”, disse o deputado, aos ouvintes.

Eraldo Pimenta aliado de Helder Barbalho e Lula

Nas eleições de 2022, o deputado estadual Eraldo Pimenta (MDB-PA), declarou seu total apoio a Lula para presidente do Brasil. Mesmo a sua região onde ele representa, tendo a maioria dos eleitores apoiado Jair Bolsonaro, Pimenta não se intimidou e acompanhou o seu aliado Helder Barbalho (MDB) governador do Pará.

Fonte:Gleyson Araujo | Portal Cidade News, com informações do site A Voz do Xingu

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/02/2023/07:34:26

