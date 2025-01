Prefeito de Marabá diz em posse de novos secretários que Câmara ‘só tem duas musas’; Legislativo alega postura machista e etarista

Prefeito Toni Cunha (PL) de Marabá, no Pará. — Foto: Bill e Igor Leite/Prefeitura de Marabá

Declarações de Toni Cunha (PL) ocorreram durante a cerimônia de posse dos novos secretários municipais, no teatro Eduardo Abdelnor, Folha 16, Nova Marabá.

A Câmara Municipal de Marabá publicou uma nota nesta quinta-feira (2) repudiando as declarações do novo prefeito, Toni Cunha (PL). Segundo o Poder Legislativo Municipal, a postura do prefeito é sexista, desrespeitosa, machista e etarista.

A Prefeitura Municipal de Marabá informou ao g1 que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Segundo a nota da Câmara, ao dirigir a palavra à vereadora Priscila Veloso (PSD), que estava sentada junto com os secretários, Toni Cunha afirmou:

“Priscila Veloso, que tem um trabalho antigo na cidade de Marabá. Já foi vereadora, já esteve na Assistência Social até antes de ontem. Prazer tê-la conosco. Junto com a Maiana Stringari (PDT) são as duas ‘musas’ da Câmara Municipal”.

Ainda segundo a Câmara de Marabá, ao ser alertado que há quatro vereadoras e não apenas duas, referindo-se também às parlamentares Vanda Américo (União Brasil), de 66 anos, e Cristina Mutran (MDB) de 68 anos, o prefeito respondeu:

“Quatro não, é duas só. Não exagera! Sou sincero. Não é quatro não, só tem duas. Com todo o respeito, eu sou sincero”, disse Toni Cunha.

As declarações de Toni Cunha (PL) ocorreram durante a cerimônia de posse dos novos secretários municipais, no teatro Eduardo Abdelnor, Folha 16, Nova Marabá.

A Câmara Municipal afirmou que “essa postura, além de sexista, desrespeitosa e machista, é etarista e não condiz com o comportamento esperado de um gestor público.

“Tais declarações desrespeitam as mulheres que compõem o Legislativo e promovem um ambiente de desarmonia entre os poderes”, disse a nota da Câmara.

Secretários que tomaram posse

Alessandro Viana – Secretário Municipal de Comunicação (Secom)

Âmina Handan – Secretária Municipal de Gestão Fazendária (Segfaz)

Benedito Evandro Barros da Silva – Secretário Municipal de Meio Ambiente (Semma)

Cristiano Gomes Lopes – Secretário Municipal de Educação (Semed)

Denner Eudes Rocha – Secretário Municipal de Segurança Institucional (SMSI)

Hiron Farias – Secretário Municipal de Agricultura (Seagri)

Inácia Meires Rolim – Secretária Municipal de Finanças (Sefin)

Italo Ipocujan de Araújo Costa – Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop)

Dário Veloso – Secretário Adjunto de Obras

José Nilton de Medeiros – Secretário Municipal de Administração (Semad)

João Tatagiba – vice-prefeito e titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração (Sicom)

Karan El Hajjar – Secretário Municipal de Planejamento e Controle

Mancípor Oliveira – Presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM)

Marcone Leite – Chefe de Gabinete

Marcus Victor Norat – Coordenador do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec)

Mônica Tompson – Secretária Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac)

Werbert Ribeiro Carvalho – Secretário Municipal de Saúde (SMS)

Wilson Xavier – Controlador Geral do Município (Congem)

Fonte: Marcus Passos, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/14:04:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...