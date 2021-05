Filho, ex-mulher e seu atual namorado são presos como principais suspeitos pela morte de ‘Beto Caça e Pesca’.

A polícia civil de Guarantã do Norte cumpriu na manhã desta sexta-feira, três mandados de prisões temporárias contra os suspeitos de encomendar a morte do empresário Gilberto de oliveira Couto. Os suspeitos são a ex-mulher e o filho do empresário, o atual namorado da ex de Gilberto também foi preso.

O delegado Victor Hugo concederá uma entrevista às 10 horas para relatar maiores informações sobre o caso.

O Homicídio:

Gilberto de oliveira Couto, conhecido com Beto, proprietário da empresa Beto Caça e Pesca foi assassinado com quatro tiros por volta das 7h50min da manhã desta terça-feira na Rua Salvador, bairro Jardim Vitória, Guarantã do Norte.

Segundo as primeiras informações, Beto estava saindo de sua residência para trabalhar quando foi surpreendido um ou mais indivíduos em um carro. No primeiro momento a vítima tentou correr e foi atingida por um disparo, logo após os bandidos efetuaram mais três disparos que atingiram sua cabeça.

Leia Também:Ex-morador de Novo Progresso é assassinado em Guarantã do Norte no Mato Grosso

A polícia militar, polícia civil e a POLITEC foram acionadas e estiveram no local para fazer os levantamentos e iniciar as investigações para solucionar o caso.

Ainda não há informações sobre o horário do velório e do sepultamento.

Aguardem mais informações

Fonte:- O TERRITÓRIO

Publicado 28/05/2021 – 08:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...