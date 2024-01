Desentendimento resulta em esfaqueamento grave no Pará

Ainda não se sabe o que realmente aconteceu, mas a polícia trabalha com as informações de que o homem tenha golpeado o próprio peito, ferindo-o na altura do coração.

A Polícia Civil por meio da 10ª Região Integrada de Polícia (Risp) Carajás, começa a investigar uma morte, resultante de um desentendimento de um casal no município de São Geraldo do Araguaia, distante cerca de 130 quilômetros de Marabá no sudeste paraense. O fato foi registrado na última terça (16), mas só foi divulgado nesta sexta-feira (19).

As informações são ainda um pouco desencontradas, mas pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver um estábulo onde se encontram alguns animais, e um casal aparentemente em um desentendimento. O relógio do sistema de vigilância marca o horário de 23h daquela terça.

O homem já está ferido quando joga o que parece ser uma faca no chão, aparentemente chateado, reclamando de algo, enquanto uma moça, na porta, pede para que ele pare de fazer aquilo.

É perceptível que ele está com um golpe profundo na altura do peito, pois, em dado momento, ele joga a faca novamente no chão com força, e grande quantidade de sangue sai do seu peito. De acordo com a polícia ele chegou a esfaquear a adolescente de 14 anos (companheira dele) antes de esfaquear a si mesmo.

Ainda não se sabe o que realmente aconteceu, mas a polícia trabalha com as informações de que o homem tenha golpeado o próprio peito, ferindo-o na altura do coração, vindo a perder os sentidos alguns minutos depois do feito.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/15:34:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...