Flamengo usará uniforme homenageando o Pará no Mangueirão

Elenco utilizará um patch com a bandeira do Pará no peito, na partida contra o Sampaio Corrêa-RJ do dia 31 de janeiro, no Magueirão, em Belém.

O Flamengo inicia o Campeonato Carioca com jogos no Norte e Nordeste do Brasil. Para ser um bom hóspede, o clube vai realizar uma homenagem em seu uniforme aos Estados que receberão o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Estadual.

Na estreia do Cariocão, em Manaus, o rubro negro jogou contra o Audax-RJ, na Arena da Amazônia. Durante a partida, os jogadores atuaram com um patch do Estado do Amazonas no peito. Em seguida, na segunda rodada, contra o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa, o time usará outro, dessa vez da Paraíba.

Ainda na competição, os comandados de Tite medem forças com a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal, e jogará com o patch do Rio Grande do Norte. Por fim, a camisa dos jogadores terá o estado do Pará estampado na partida contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Mangueirão, em Belém, no dia 31 de janeiro, válido pela quinta rodada. O jogo contra o Volta Redonda, pela quarta rodada, ocorreraá apenas em fevereiro.

O Flamengo só terá força máxima na primeira e na quinta rodada. Nas partidas em João Pessoa e Natal, o elenco principal estará em pré-temporada nos Estados Unidos, realizando amistosos. Sendo assim, a formação que estará em campo nesses dois jogos do Estadual contará com meninos das divisões de base.

