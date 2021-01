Destacamento da Polícia Militar será inaugurado no Distrito Mil, em Novo Progresso (PA)

(Foto:Reprodução) O Distrito Vila Isol no km 1000, localizado há 160 km do município de Novo Progresso (PA), ganhará um Destacamento da Polícia Militar, a fim de garantir melhor segurança para os moradores e pessoas conviventes com aquela localidade, que, segundo informações, tem tido um bom desenvolvimento em diversos segmentos.

Para se ter uma ideia, ao longo dos anos o distrito vem desenvolvendo várias atividades, fazendo a economia da região elevar-se nos segmentos da agricultura, pecuária, manejo florestal, mineração e comércios locais.

Foi pensando nisso que o Tenente Coronel Pedro CPR-X teve a ideia de edificar o prédio do destacamento, que já está com 80% da estrutura concluída e prevista para ser entregue no final deste mês – janeiro.

A obra está sendo feita com o apoio do Governo do Estado, Polícia Militar, Comunidade do Distrito Mil, produtores rurais, comércio local e ajuda de outras cidades.

No prédio, a polícia contará com uma moderna sala de monitoramento a qual está sendo planejada para que a localidade seja monitorada 100% por câmeras de segurança acompanhadas 24 horas por policiais, o que contribuirá para a inibição de diversos crimes, como: roubo de carga, gado etc.

O prédio foi dividido da seguinte forma:

1) Recepção;

2) Sala de administração e monitoramento;

3) Gabinete do comandante;

4) Reserva de armamento;

5) Alojamento do comandante com banheiro;

6) Corredor;

7) Alojamento masculino com banheiros;

8) Alojamento feminino com banheiro;

9) cozinha com sala de jantar;

10) Área de serviço.

Fonte: Plantão 24horas News/08/01/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...