Palmeiras vence Sport com reservas na Ilha do Retiro e se firma no G-6

O Palmeiras venceu o Sport por 1 a 0 neste sábado, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Willian.

O Verdão conseguiu os três pontos em Pernambuco mesmo com reservas antes da partida contra o River Plate (ARG), na terça-feira, pela volta da semifinal da Libertadores da América. Na ida, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e está perto da final.

O Palmeiras controlou bem o jogo e é o sexto colocado, com 47 pontos, firme no G-6. O Sport é o 14º, com 32, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O JOGO

A partida começou truncada e com poucas chances de gol. Os goleiros Luan Polli e Weverton mal trabalharam no Estádio da Ilha do Retiro.

Letal, o Palmeiras abriu o placar. Gabriel Veron recebeu pela direita e passou para Willian finalizar. A bola passou por baixo das pernas de Luan Polli aos 26.

A etapa inicial praticamente não teve chances claras de gol. Polli e Weverton não foram muitos exigidos nos primeiros 45 minutos.

SEGUNDO TEMPO

O Palmeiras continuou melhor na etapa final. Aos 15 minutos, o Verdão puxou ótimo contra-ataque e Esteves passou para Breno Lopes, que acertou a trave do Sport.

Quando o placar marcava 18 jogados, Willian dominou cruzamento de Gabriel Menino e bateu com perigo, perto do gol de Luan Polli.

Aos 27 minutos, o Palmeiras chegou em novo contra-ataque. Rony não dominou bem, mas conseguiu rolar para Patrick de Paula. O meio-campista acertou a trave.

No minuto 32, Gabriel Menino cruzou e, após o bate-rebate, Breno Lopes chutou e o goleiro Luan Polli fez boa defesa de mão trocada.

Aos 51 minutos do segundo tempo, Rony tocou com a mão na bola, mas a arbitragem anulou o pênalti após longa checagem no VAR. O Sport ficou na reclamação. Vitória para o Palmeiras.

