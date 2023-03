‘Desumano e inadmissível’, diz governador da BA após xenofobia de vereador do RS contra baianos em caso de trabalho escravo

Imagens de espaços onde eram mantidos os trabalhadores em Bento Gonçalves — Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Jerônimo Rodrigues comentou caso nesta terça-feira (28). Baianos resgatados atuavam por terceirizada em vinícolas.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se pronunciou na noite desta terça-feira (28) após a fala xenofóbica do vereador Sandro Fantinel (Patriota), do Rio Grande do Sul, sobre o caso dois mais de 200 baianos em situação análoga à escravidão resgatados em Bento Gonçalves.

Na ocasião, Sandro disse que as empresas devem contratar argentinos ao invés “daquela gente lá de cima”, referindo-se ao Nordeste.

‘Se reclamasse, era espancado’, diz baiano vítima de trabalho similar à escravidão no RS

Em uma rede social, Jerônimo Rodrigues afirmou que a fala do vereador é xenofóbica e que adotou medidas cabíveis para que ele seja responsabilizado pelo que disse. Ele determinou que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) tome medidas para que o vereador do Rio Grande do Sul responda judicialmente pelas falas.

“Eu repudio veementemente a apologia à escravidão e não permitirei que se refiram à nossa gente com preconceito. É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana”, disse o governador.

O vereador fez o comentário xenofóbico nesta terça. Ele ainda disse que as empresas devem contratar funcionários argentinos, pois estes seriam “limpos, trabalhadores e corretos”.

Após a fala do político, o deputado estadual Leonel Radde (PT-RS) disse que foi registrado um Boletim de Ocorrência contra o vereador.

Relembre caso

Mais de 200 pessoas foram resgatadas de um alojamento em Bento Gonçalves onde eram submetidas a trabalho análogo à escravidão durante a colheita da uva para as vinícolas. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda, que oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dos 207 empregados resgatados do alojamento em Bento Gonçalves, 194 voltaram para a Bahia, quatro ficaram no RS e nove eram gaúchos de Rio Grande, Montenegro, Marau e Carazinho, que voltaram para suas cidades.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/16:54:07 Com informações do g1 BA .

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...