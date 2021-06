Balsa não suporta peso de carreta carregada com milho e afunda em rio em Mato Grosso

Uma balsa sobre o rio Roosevelt, que fica em um “braço” da MT-206, e faz a travessia de veículos a cerca de 150 quilômetros do distrito de Conselval, que pertence a Aripuanã (947 quilômetros de Cuiabá), numa região que liga ao município de Espigão do Oeste, em Rondônia, não suportou o peso de uma carreta carregada com milho e afundou, neste final de semana, derrubando o veículo no rio e lançando na água algumas pessoas que estavam na embarcação.

As imagens gravadas por pessoas que estavam em um barco, às margens de um barranco, registraram o momento em que a lateral da balsa começa a afundar e a carreta tomba no rio.

Quando uma lateral da embarcação afunda, a outra sob e a carreta cai na água. Neste momento, ocorreu uma espécie de “solavanco” e as pessoas que estavam na balsa foram lançadas no rio.

Uma fonte de Só Notícias informou que não houve feridos e as pessoas foram resgatadas por um barco que já estava nas proximidades.

Fonte:Só Notícias/David Murba/Cleber Romero (foto: reprodução)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...