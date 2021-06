Homem é morto a tiros dentro de um bar na rua do peixotinho em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Policia Militar foi chamada para atender a ocorrência, populares afirmaram que uma moto se aproximou do bar no qual André estava. Um homem desembarcou e atirou contra a vítima. Populares afirmaram, que ao menos quatro tiros foi ouvido e três tiros atingiram a vítima que morreu no local.

A vítima é André Laerte Palhares Miranda, foi morto a tiros enquanto estava em um bar situado na Rua do Peixotinho, nas proximidades do correio, em Novo Progresso.

