Detento morre em hospital após ser agredido por presos em presídio no Pará

O caso aconteceu na sexta-feira, 21. Cassé de Souza Costa estava preso há dois dias.(Foto:Reprodução)

O detento Cassé de Souza Costa morreu na madrugada de domingo (23) no Hospital Regional do Araguaia, em Redenção, após ser perfurado por outros detentos no presídio da cidade. Ele estava internado desde a última sexta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, o pátio do presídio não possui câmeras de segurança, mas identificou cinco homens que teriam participado do crime. Um dos suspeitos teria confessado a agressão e relatou que teria identificado a vítima e começou as agressões porque não gostava dele.

O corpo de Cassé de Souza Costa foi velado na segunda-feira (24) na residência da família em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima era agente de trânsito em Conceição do Araguaia, mas estava preso há dois dias acusado de pertencer a uma organização criminosa que já havia explodido oito agências bancárias nos estados do Pará e Tocantins.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...