Detento que atacou juíza aparece com ‘focinheira’, luvas e algemas em nova audiência; vídeo

Delone Redden ficou novamente frente a frente com a juíza Mary Kay Holthus, que ele agrediu no dia 3 de janeiro deste ano.

O detento Delone Redden, que atacou uma juíza em um tribunal de Nevada, nos Estados Unidos, no começo de janeiro, compareceu a uma nova audiência nesta segunda-feira (8), com a mesma magistrada, Mary Kay Holthus, de 62 anos. Cercado por quatro policiais, ele chegou à sala do tribunal usando luvas de proteção, uma máscara estilo “focinheira” e algemas, e ouviu a sentença proferida pela juíza. Redden deverá passar de 19 a 48 meses na prisão, sem direito a fiança.

VIDEO: The man who made national news after boldly attacking a Las Vegas judge on Wednesday appeared in court Monday for sentencing. Judge Mary Kay Holthus, the victim of 30-year-old Deobra Redden’s attack, sentenced him to 19 to 48 months in prison on a felony battery charge. pic.twitter.com/SZRAjSYBgz — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) January 8, 2024

Ataque contra juíza

No dia 3 de janeiro, o detento pulou sobre a juíza Mary Kay Holthus, e a derrubou. A agressão ocorreu no momento em que ela lia a sentença, informando que ele não teria direito a fiança, por causa de seu histórico criminal.Na ocasião, o homem estava sendo julgado por agressão agravada com lesões corporais. O advogado de defesa argumentou que ele teria um bom comportamento em liberdade condicional e que valeria “arriscar” a concessão do pagamento de fiança, mas a magistrada respondeu que “com esse histórico, não dá”. Delone Redden, então, saiu de seu lugar e saltou em direção à magistrada.

Leia também: Juíza é atacada por preso ao negar pedido de liberdade condicional; vídeo

Na ocasião, o homem estava sendo julgado por agressão agravada com lesões corporais. O advogado de defesa argumentou que ele teria um bom comportamento em liberdade condicional e que valeria “arriscar” a concessão do pagamento de fiança, mas a magistrada respondeu que “com esse histórico, não dá”. Delone Redden, então, saiu de seu lugar e saltou em direção à magistrada.

O homem também agrediu os seguranças que tentaram proteger a juíza. Na sessão desta segunda-feira, Mary Kay Holthus informou que o ataque da semana passada não faria com que ela alterasse a sentença no caso analisado. Segundo a juíza, qualquer acusação relacionada ao incidente será de responsabilidade de outro magistrado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/09:28:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...