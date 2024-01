Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mostra viagem romântica com namorado na Bahia

O político namora o médico o capixaba Thalis Bolzan.

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite compartilhou com seus seguidores, registros de uma viagem românica com o namorado, o médico capixaba Thalis Bolzan, por Trancoso, na Bahia. Nas fotos publicadas nas redes sociais, os dois aparecem bem à vontade, sem camisa, curtindo uma praia e a piscina do hotel onde estão hospedados.

Thalis é chamado de “primeiro-cavalheiro do RS”. Ele acompanhou Eduardo Leite em toda a cerimônia de posse que ocorreu no Palácio Piratini, no ano passado, e exaltou a coragem do companheiro em assumir publicamente a relação dos dois.

“Hoje foi um dia que vai ficar guardado pra sempre na minha memória. Estar caminhando ao seu lado, faz de mim um ser humano melhor a cada dia. Obrigado por ser de verdade. Obrigado por tanta coragem. Obrigado por tanto amor. Amo muito você”, postou ele.

Confira mais registros do casal nas redes sociais:

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/09:32:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...