Detentos fizeram buraco em cela para fugirem de presídio em Mossoró

Buraco foi aberto para que presos pudessem escapar (Foto: Divulgação)

Ambos os presos têm conexões com o Comando Vermelho, uma facção liderada por Fernandinho Beira-Mar, que também cumpre pena na unidade federal de Mossoró.

Uma imagem capturada no presídio federal de segurança máxima de Mossoró revela o buraco na cela por onde um dos dois detentos escapou da unidade na última quarta-feira (14). Na fotografia, é possível discernir a abertura feita pelos indivíduos no ponto onde anteriormente estava fixada uma luminária na parede.

Desde o dia da fuga, equipes compostas por agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das forças policiais locais estão em busca dos fugitivos. Até o momento, não houve sucesso na localização dos foragidos.

Na noite de quinta-feira (15), autoridades encontraram vestígios deixados na mata, incluindo pegadas, uma toalha e uma camiseta, os quais aparentam pertencer aos detentos.

Os fugitivos, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, estavam detidos na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023. Sua transferência ocorreu após terem sido implicados em uma rebelião na penitenciária de segurança máxima Antônio Amaro, localizada em Rio Branco, Acre, onde cinco detentos foram mortos, sendo três decapitados.

