Justiça alemã adia julgamento após juiza fazer post contra Bolsonaro

(Foto: Divulgação)- O caso envolve o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, Christian Brückner.

A justiça alemã adiou por uma semana o julgamento de Cristian Bruckner, acusado de abuso sexual contra mulheres e crianças em Portugal, após uma das juízas ser afastada do caso por, supostamente, ter postado mensagens nas redes sociais pedindo o assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O homem também é o principal suspeito desaparecimento de Madeleine McCann, no ano de 2007.

De acordo com o portal britânico Daily Mail, a defesa do acusado afirmou que a juíza leiga Britta Thielen-Donckel pediu o afastamento da juíza do caso, sob o argumento de que ela não seria qualificada para a função. O advogado de defesa Sebastian Fuelscher mostrou mensagens compartilhadas nas redes sociais da juíza, identificada como Donckel, na qual ela dizia: “mate o idiota” e “mate o diabo“, ao se referir a Bolsonaro. A mulher também teria pedido a morte de outro homem, por suposta tortura de animais. O tribunal foi suspenso logo no início, após 9 minutos do início, e a juíza afastada do caso. No Judiciário da Alemanha, “juízes leigos” são cidadãos comuns, que ocupam os tribunais penais. Nos casos julgados em tribunais mistos, os cidadãos trabalham lado a lado com os juízes para tomar a decisão. O julgamento de Cristian foi adiado até a próxima sexta-feira (23), para a justiça encontrar outro substituto.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2024/11:23:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...