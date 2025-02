Detran destrói 68 descargas de motos irregulares apreendidas durante operação em Santarém

Os materiais foram apreendidos durante a Operação Silêncio — Foto: Agência Pará/Divulgação

Operação em parceria com a PM combate a poluição sonora e a circulação de veículos com escapamentos adulterados.

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em Santarém, no oeste paraense, destruiu nesta terça-feira (11), 68 descargas de motocicletas irregulares durante ações de fiscalização de trânsito na cidade. Os materiais foram apreendidos durante a Operação Silêncio, que objetiva combater a poluição sonora e a circulação de veículos com escapamentos adulterados.

A ação, em parceria com a Polícia Militar, pretende também reduzir a perturbação do sossego público e promover um trânsito seguro e responsável.

O chefe da fiscalização do Detran, Arlisson Figueira explicou que os motoristas autuados devem substituir os escapamentos irregulares dentro do prazo estipulado.

“Caso contrário, os veículos poderão ser removidos conforme as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro”, reforçou.

A Operação Silêncio não só reforça o papel dos órgãos de segurança na manutenção da ordem pública, como também serve de alerta para os condutores sobre a importância do respeito às normas de trânsito. Arlisson Figueira reforça que operação Silêncio será intensificada durante todo o mês de fevereiro e as abordagens serão concentradas na fiscalização dos escapamentos irregulares e no uso excessivo de som automotivo.

Penalidades

Utilizar equipamentos de som que perturbem o sossego público é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) uma infração média, assim como usar alarmes ou dispositivos que gerem sons excessivos em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As penalidades incluem multa no valor de R$ 195,23, apreensão do veículo, remoção e retenção do veículo até regularização, além da aplicação de cinco pontos na CNH.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/15:45:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com